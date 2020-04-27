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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الشروط التي وضعها السلطان العماني للاعتراف بالجنوب دولة مستقلة..شاهد بالصورة الرد الصاعق لأبطال الجنوب على شروط السلطان هيثم بن طاهر ( صورة )

وضع سلطان عمان هيثم بن طاهر على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي شرطين اساسيين للاعتراف بالجنوب كدولة مستقلة وان يكون هو رئسها.

شروط السلطان العماني تمثالت في 2 شروط

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هل تذكرون الشروط التي وضعها السلطان العماني للاعتراف بالجنوب دولة مستقلة..شاهد بالصورة الرد الصاعق لأبطال الجنوب على شروط السلطان هيثم بن طاهر ( صورة )

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عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتراجع عن قرار الانفصال ويعتذر من ابناء الجنوب ويدلي بهذا الاعتراف الخطير الذي صعق الجميع..لن تصدق ما قاله الزبيدي

وردنا الان..مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي بهذا القرار الصارم الذي قصم ظهر عيدروس الزبيدي وافشل محاولاته للانفصال

الاول: نةافقة كافة المحافظين للمحافظات الجنوبية علىالرغبة في الانفصال

ثانيا " ان يوافق كافة المحافظين على ان يكون عيدروس الزبيدي رئيسا لدولة الجنوب المستقلة.

وقد سارع كافة المحافظين للرد على شروط السلطان العماني فاعلنت 6 محافظات جنوبية رفضها الانفصال وقال المحافظين لا يمكن ان نبني دولة اعلن عنها رجل احمق من احد فنادق ابو ظبي .

حيث لقي بيان مايسمى بالمجلس الإنقالبي الجنوبي إعلان حال الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية رفضا واسعا في المحافظات الجنوبية التي بادرت لإعلان موقف رافض لخطوة المجلس الإنتقالي واعتبرته ووقوفها إلى جانب الشرعية، واعتبرته تجاوزا لاتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

حضرموت

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وأكدت قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت بقيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، وقوف محافظة حضرموت وسلطتها المحلية صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واعتبرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، أن البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي وأعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض وعمل غير مسؤول.

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وأشارت إلى ضرورة تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودوا إلى اتفاق الرياض .. منوهة بأن فخامة الرئيس هادي لديه من الحنكة السياسية ورحابة الصدر للدفع نحو العودة إلى تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وذلك حفاظا على وحدة الصف الجنوبي ووحدة الشرعية.

واختتمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بيانها بالتأكيد أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود نحو مواجهة العدو الأساسي وهو مليشيا الحوثي الانقلابية.

سقطرى

إلى ذلك أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص إعلان حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة.

واعتبرت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، أن بيان ما يسمى بالانتقالي انقلابا على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م.

وجددت تأكيد وقوف كافة أبناء وشرائح المجتمع والأحزاب السياسية في سقطرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجهت دعوة لكل مكونات المجتمع المدني وشرائحه في سقطرى إلى الالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

أبين

من جانبها أكدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين رفضها المطلق لبيان المجلس الانتقالي الذي يعد إنقلابا على اتفاقية الرياض والشرعية الدستورية، مشددة على ان أبناء محافظة ابين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم يقفون مع الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.



وقال البيان، أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ترفض جملة وتفصيلا ما جاء في بيان المجلس الانتقالي باعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ونوهت الي ان مثل هذه الإجراءات لا يحق إصدارها من قبل أي جهة وهي حق حصري فقط للأخ رئيس الجمهورية.



ودعا بيان قيادة السلطة المحلية في أبين كافة أبناء المحافظة للالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية ورفضها المساس بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

لحج

كما أعلنت قيادة السلطة المحلية ولجنتها الأمنية بمحافظة لحج برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، رفضها جملة وتفصيلاً الإجراءات التي أعلنها المجلس الانتقالي في ما سماها حالة الطوارئ العامة بالمحافظات الجنوبية وإدارته الذاتية لها.



وجددت السلطة المحلية بمحافظة لحج، وقوفها وأبناء محافظة لحج كافة، مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وتأييدها لقيادته الحكيمة الشرعية للبلاد.. مؤكدة أن فخامته هو فقط الذي يمتلك قانوناً حق إصدار مثل هذه التدابير.

وشددت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، على ضرورة تدخل التحالف العربي بقياد المملكة العربية السعودية والعودة الى بنود" اتفاق الرياض " التاريخي.

شبوة

اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة من جانبها أعلنت رفضها جملة وتفصيلاً لما جاء في البيان عن الصادر عن ما يسمى المجلس الإنتقالي، ليل السبت، مشيرة إلى أن الإنتقالي فصيل سياسي ولا يمكن أن يكون بديلاً للدولة وليس وصياً على الجنوب.

وأكدت اللجنة في البيان، عدم إعتراف كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية الا بشرعية فخامه رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وانها على إستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وامنها واستقرارها .

المهرة

كما أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر، رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية.



وأكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، تمسكها بالقيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس هادي، قائلة: إن بيان ما يسمى الانتقالي يعد انقلابا واضحا وصريحا على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض.



كما وجهت الدعوة لكل أطياف المجتمع المهري قبائل وأحزاب ومنظمات المجتمع المهري إلى التأكيد على مواقفها السابقة والصلبة بالتمسك بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب.