شكرا لمتابعة خبر عن مكرمة ملكية من ولي العهد السعودي ..اعفاء كل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم من دفع الرسوم والسماح فقط للعمالة اليمنية العمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مكرمة ملكية من ولي العهد السعودي ..اعفاء كل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم من دفع الرسوم والسماح فقط للعمالة اليمنية العمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكرمة ملكية من ولي العهد السعودي ..اعفاء كل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم من دفع الرسوم والسماح فقط للعمالة اليمنية العمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.