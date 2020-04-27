شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يومنا الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشـأن المحلي ليومنا هذا الإثنين، 27/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في صرواح بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/476217 ـ الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية باليمن https://www.elyamnelaraby.com/476206 ـ مقتل القيادي الحوثي الكبسي خلال مواجهات مع الجيش في نهم بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/476204 ـ مصرع قائد مدفعية المليشيا في صراوح بمأرب خلال مواجهات مع الجيش https://www.elyamnelaraby.com/476202 Advertisements ـ شاهد.. البحسني يدشن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من إجراءات كورونا https://www.elyamnelaraby.com/476198 ـ إعمار اليمن السعودي يقدم سيارات إسعاف لمستشفيات حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/476164 ـ الجبير: نرفض بشدة تحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات https://www.elyamnelaraby.com/476162 ـ قرقاش يؤكد ثقة بلاده المطلقة في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/476149 ـ العولقي: غارات الدرون الأمريكي بشبوة لها دلالاتها الطبيعية https://www.elyamnelaraby.com/476144

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يومنا الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.