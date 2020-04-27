- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من تعز جنوباً إلى صعدة شمالاً خلال الـ24 ساعة القادمة.
وبين المركز في نشرته، أن الأمطار ستمتد غربا إلى أجزاء من سواحل محافظات (حجة، الحديدة، وتعز) والمناطق الداخلية المحاذية لها، وشرقا إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.
ولفت المركز إلى أن أمطارا متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت خارج محطات الرصد الجوي على العديد من المحافظات الجبلية وامتدت إلى أجزاء من السواحل الغربية، سالت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.
وحذر المركز سائقي المركبات في الطرق الجبلية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشابورة المائية أو الضباب، منبها المواطنين في تلك المناطق من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الامطار والاحتماء من العواصف الرعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.