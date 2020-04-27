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مقتل القيادي الحوثي الكبسي خلال مواجهات مع الجيش في نهم بصنعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

مقتل القيادي الحوثي الكبسي خلال مواجهات مع الجيش في نهم بصنعاء

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل قيادي حوثي بارز ومرافقيه في مواجهات خاضتها القوات الحكومية ضد مليشيا الحوثي الارهابية، في مديرية نهم، شرقي صنعاء.

 

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وذكر مصدر عسكري ميداني ان القيادي الحوثي المدعو "ابو نشوان الكبسي" لقي مصرعه، بالاضافة الى جميع مرافقيه في جبهة صلب بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

 

وبين المصدر ان جبهة صلب شهدت الاحد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى.

 

وتواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات في خرق واضح لاعلان قوات التحالف العربي تمديد وقف اطلاق النار ضمن الخطوات الاحترازية لمجابهة فيروس

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