شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي بهذا القرار الصارم الذي قصم ظهر عيدروس الزبيدي وافشل محاولاته للانفصال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي بهذا القرار الصارم الذي قصم ظهر عيدروس الزبيدي وافشل محاولاته للانفصال

طالب السفير الصيني في مجلس الامن الدولي الامارات ان تقوم باحلال السلام في الجنوب وليس صب النار على الزيت .

لافتا الى ان اليمن يحتاج الى السلام وليس الى تمزيقه واشعال الحروب .

وعقد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، يوم الأحد، اجتماعاً عبر الدائرة المرئية مع المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتراجع عن قرار الانفصال ويعتذر من ابناء الجنوب ويدلي بهذا الاعتراف الخطير الذي صعق الجميع..لن تصدق ما قاله الزبيدي

وردنا الان..مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي بهذا القرار الصارم الذي قصم ظهر عيدروس الزبيدي وافشل محاولاته للانفصال

Advertisements

ويأتي الاجتماع بعد يوم من اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية ابتداء من منتصف ليل السبت الماضي.

وقال السفير الصيني لدى، اليمن، كانغ يونغ إن سفراء الدول الخمس التي تشمل؛ اميركا، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا اتفقوا على بذل جهود مشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشار كانغ، إلى أن السفراء أكدوا دعم جهود المبعوث الاممي لتحقيق السلام في اليمن.

وانتشرت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن وسيطرت على كافة المؤسسات الحكومية الحيوية بما فيها البنك المركزي ومطار وميناء عدن.

ولاقى اعلان الانتقالي رفض شعبي واسع في المحافظات الجنوبية، حيث خرجت مظاهرة مساء الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجاً على ممارسات وجرائم مليشيا الانتقالي بحق أبناء عدن.

ورفضت ست محافظات جنوبية اعلان الانتقالي الاخير، واعتبرته تمردا على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية