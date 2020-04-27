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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتراجع عن قرار الانفصال ويعتذر من ابناء الجنوب ويدلي بهذا الاعتراف الخطير الذي صعق الجميع..لن تصدق ما قاله الزبيدي

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