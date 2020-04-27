شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. حدث كارثي يلتهم سوق تجاري كبير بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احترق مركز المنار مول بعدن يوم الاثنين. واندلع حريق داخلي وسط المركز الذي يقع بحي الممدارة والتهم عشرات المحال التجارية. Advertisements وبحسب مصادر عاملة في المركز فقد اندلع حريق داخلي توسع الى جنبات المركز. وهرعت سيارات الاسعاف في محاولة لاخماد الحريق دون جدوى..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. حدث كارثي يلتهم سوق تجاري كبير بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.