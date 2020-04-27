شكرا لبحثكم عن خبر الامارات تكشف سبب اعلان الانتقالي الادارة الذاتية في الجنوب .. وتحدد موقفها " تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبدت دولة الإمارات ثقتها في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات إن " الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد".

وأشاد قرقاش في تغريدة له عل تويتر ببيان تحالف دعم الشرعية الذي صدر مساء الأحد، وقال إنه " يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة".

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وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات على أن " تطبيق نص اتفاق الرياض والإلتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن".

وأشار إلى أن " بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي و العسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".

وتحدث المسؤول الإماراتي، في تغريدة أخرى عن علاقة بلاده بالسعودية، وقال إن " الإمارات لن تجد شقيقا وجارا وحليفا بأصالة ومصداقية وحمية الرياض"، مؤكدا أن " علاقتنا راسخة ورؤيتنا لأمن وإستقرار المنطقة واحدة".