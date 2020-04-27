شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. كشف سبب رائحة الموت التي ازعجت سكان مدينة كريتر بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر سكان محليون، اليوم الاثنين، على جثة شاب جرفته سيول الامطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء الماضي 21 ابريل 2020.

وقال مصدر محلي إن رائحة قوية لم يتحملها السكان كانت تنبعث من طريق "سايلة" الصهاريج في كريتر، اضطروا بعدها للحفر لمعرفة مصدرها ليجدوا جثة طفلا طمرها التراب ومخلفات السيول التي اجتاحت عدن الثلاثاء الماضي.

وأوضح المصدر أن الطفل جرفته السيول من رأس جل الفرس حتى أوصلته إلى طريق سايلة الصهاريج حيث دفنته وتوفي بسببها.

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ولفت المصدر إلى أنه تم تسليمه للجهات المختصة لمعرفة هويته وتسليمه لأسرته.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا"، أمس الاحد، أن السيول في عدن أسفرت عن 33 ضحية، وألحقت أضرارًا بـ 66 منزلاً وممتلكات خاصة وعامة أخرى، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل.