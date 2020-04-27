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مصرع قائد مدفعية المليشيا في صراوح بمأرب خلال مواجهات مع الجيش

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

مصرع قائد مدفعية المليشيا في صراوح بمأرب خلال مواجهات مع الجيش

الخليج 365 ـ مأرب

أكد مصدر عسكري مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية بينهم قائد كتيبة المدفعية بجبهة صرواح، محافظة مأرب.

 

وقال المصدر إن قائد مدفعية مليشيا الحوثي المدعو أبو علي النهمي، وعدد من افراده ومرافقيه لقوا مصرعهم في جبهة صرواح، شرقي العاصمة صنعاء.

 

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وطبقا للمصدر، لقي المدعو أبو علي النهمي ومرافقيه مصرعهم  الساعات الاولى من صباح الاثنين 27 ابريل/نيسان 2020، بضربات مركزة نفذتها القوات الحكومية المسنودة من قبل رجال القبائل.

 

مصادر مطابقة ذكرت ان ضربات مماثلة نُفِّذت قبل ستة أيام أسفر عنها مصرع القيادي الميداني في صفوف المليشيا المدعو أبو عبدالله الشريف وسبعة من مرافقيه في ذات الجبهة.

 

ويعد الشريف أحد قادة كتيبة تهامة قبل أن يقوم المدعو مبارك المشن باستقدامه إلى جبهة صرواح.

 

 

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