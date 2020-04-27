شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مالذي قاله احد قادة الانتقالي عن مفهوم الادارة الذاتية التي اعلنها المجلس! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور فضل الربيعي رئيس لجنة الدراسات والبحوث والتدريب بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي مفهوم نظام الإدارة الذاتية.

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وقال الربيعي في تصريحات خاصة لـموقع “اليمن العربي” بأن نظام الإدارة الذاتية هو شكل من اشكال نظام الحوكمة الإدارية والتنظيمية لامركزي بحيث توزع السلطة وصنع القرار في جميع أنحاء المنطقة التي تتبع الإدارة المسيطرة عليها و تدار بعناصر محلية ذات تنظيم ذاتي بدلا من تخويلها لنظام هرمي مركزي.

وقد اعتمدت هذه الطريقة من الإدارة في كثير من البلدان التي توجد فيها صراعات طويلة غير محسومة.

ففي حالة بلادنا هل يعقل أن الانتقالي يظل يحرس الموارد ويحمي الأمن ويمجع كل الإيرادات لحكومة غير موجودة على ارض الواقع وهي من تتصرف بالموارد وتذهب لصالح مناطق أخرى، وتحرم منها المناطق التي تجمع منها، ويتم توقيف مرتبات التي تحرس هذه الموارد؟! انها خطوة صحيحة أقدم عليها الانتقالي الموجود على الارض، وان كانت متأخر.

وتعد الإدارة الذاتية هذه تعبيرا عن الحالة التي تعيشها المناطق الجنوبية، فهي ليست حالة حرب ولا تمرد، بل هي عملية تنظيم للمناطق المسيطر عليها الانتقالي. فكونوا داعمين لهذه الخطوة في هذه المرحلة بالذات حد تعبيره.