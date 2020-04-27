شكرا لقرائتكم خبر عن عودة اخطر وباء انتشر في الثمانينات وحصد الاف الارواح ..وتحذير دولي في غايه الخطورة لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحولت السيول في اليمن من نعمة الى نقمة جراء ما خلفته من كوارث في المناطق التي شهدت هطول امطار غزيرة في الايام الماضية، وفي هذا السياق حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” ، الأحد 26 أبريل 2020م، من تهديد مرض الملاريا لسكان اليمن مع حلول موسم الأمطار.

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وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات في حسابها الرسمي على موقع التغريدات العالمي “تويتر”، بالتزامن مع يوم الملاريا العالمي: “مع بدء موسم الأمطار يزداد خطر الإصابة بالملاريا في اليمن”.

وأضافت: “في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد حالياً لمواجهة انتشار محتمل لكوفيد 19، فإن النظام الصحي الآخر بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وإلا يمكننا أن نتوقع زيادة في الوفيات بسبب أمراض أخرى مثل الملايا”.

وتابعت: “في حين أن معظم دول العالم تكافح وباء كورونا، تكافح اليمن بالإضافة إلى ذلك العديد من الأمراض المعدية الأخرى وأمراض مدارية مهملة مثل الملاريا”.

وأكدت المنظمة الدولية، أن ملايين اليمنيين يعيشون في مناطق عالية الخطورة للإصابة بالملاريا في المحافظات الساحلية وفي بعض المناطق في المحافظات الجنوبية، وأكدت أن علاج المصابين بالملاريا يضع عبئاً كبيرًا على نظام صحي مرهق بالفعل ويهدد حياة العديد من اليمنيين، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل.

وأشارت المنظمة إلى أنها عالجت خلال العام الفائت،(13.093) حالة إصابة بالملاريا في عدد من المحافظات اليمنية، معظمها في محافظة الحديدة.