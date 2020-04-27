شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمني في رد غير متوقع عن قرار الانتقالي للحكم الذاتي في الجنوب!! شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واعتبرت الهيئة هذا القرار، تنصلا من اتفاق الرياض وتقويضا للجهود السعودية والدولية لإرساء دعائم الأمن والسلام. وأكدت أن "أي خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض، مرفوضة". واعتبرت أن "الإعلان عن أي شكل من أشكال الحكم في المحافظات الجنوبية أو غيرها، هو استجرار لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة وهو أمر نرفضه رفضا لا مواربة في قطعيته". ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني السعودية، إلى الضغط الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي تنفيذا كاملا، وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب أو الالتفاف عليه وإعلان المعرقل صراحة لتجنيب الشعب اليمني الآثار المترتبة على عدم تنفيذ ذلك الاتفاق والآثار الخطيرة والمدمرة التي ستترتب على مضي المجلس الانتقالي في خطواته اللامسؤولة والتي لا يقرها عقل ولا يقبلها منطق".

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