شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة القيادي الحوثي"العماد" في قبضة الجيش بمأرب بعد اسره!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، من أسر قيادي ميداني بارز في مليشيات الانقلاب الحوثية، في محافظة مارب، (شمالي شرق اليمن).

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جديد "الخليج 365"

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وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن قوات الجيش أسرت (الأحد) القيادي الحوثي نجم الدين العماد ، مع عدد من عناصر مليشيا الحوثي في جبهة العلم شمال محافظة مأرب.

ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب، تمكن من خلالها تحرير عدة مواقع، وكّبد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.