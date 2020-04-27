شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة القيادي الحوثي"العماد" في قبضة الجيش بمأرب بعد اسره!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، من أسر قيادي ميداني بارز في مليشيات الانقلاب الحوثية، في محافظة مارب، (شمالي شرق اليمن).
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن قوات الجيش أسرت (الأحد) القيادي الحوثي نجم الدين العماد ، مع عدد من عناصر مليشيا الحوثي في جبهة العلم شمال محافظة مأرب.
ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب، تمكن من خلالها تحرير عدة مواقع، وكّبد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة القيادي الحوثي"العماد" في قبضة الجيش بمأرب بعد اسره!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.