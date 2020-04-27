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عدن - ياسمين التهامي - "بشرى سارة" زف دكتور يمني يزف بشرى سارة بشأن لقاحات فيروس كورونا .. تفاصيل!

زف الدكتور اليمني عمار البعداني بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا المستجد مفيدا بأن هناك 6 لقاحات لفيروس كورونا قد بدأت التجارب السريرية منها 3صينية.

وقال البعداني في تغريدة على حسابه في تويتر " تجاوز احد اللقاحات الصينية الثلاثة مرحلة التجارب السريرية الاولى ودخل في المرحلة الثانية ،باقي اللقاحات هي في المرحلة الاولى وهي لقاح أمريكي ولقاح ألماني ولقاح بريطاني ولقاحين صينيين اخرين.

جديد اب برس

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وأضاف البعداني"بحسب منظمة الصحة العالمية فهناك اكثر من ٧٧ لقاحًا واعدًا في مختلف الدول ما زالت في طور التجارب المعملية .. أي في المرحلة ما قبل السريرية.

ويجدر الاشارة إلى أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 2862874 حالة إصابة.

كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 199478 حالة وفاة حول العالم.