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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو" السلطات الكويتية" تخرج عن صمتها وتوجة رسالة نارية للتحالف : ويحذرهم من امتحان صبر اليمنيين في الشمال والجنوب .. نص الرسالة !!

وجه السياسي الكويتي المعروف، الأستاذ فهد سيف العجمي الأمين العام للتيار العروبي رسالة شديدة اللهجة، إلى التحالف العربي حول إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية .

ونوه إلى أن هدف التحالف العربي، هو إعادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ولجم جماح الحوثيين وليس السعي لتقسيم اليمن ودعم الشراذم الإنفصالية في عدن . جديد اب برس Advertisements وحذر "العجمي" المعروف بمواقفه الصادقة والشجاعة تجاه القضايا القومية ، التحالف العربي من امتحانهم صبر اليمنيين وإلا سيخسرون اليمن وسيكون الثمن باهض جداً.. وأضاف الأمين العام للتيار العروبي ، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر رصدها محرر صحيفة الوطن العدنية بأن عاصفة الحزم كان شعارها المعلن إعادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ولجم جماح الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء ولم يكن من ضمنها السعي لإنفصال اليمن ودعم الشراذم الإنفصالية في عدن .

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