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عدن - ياسمين التهامي - قرار عـاجل وسريع للرئيس "عبدربه منصور هادي" موجة للجيش .. بشأن إعلان الإنتقالي للانفصال.. شاهد تفاصيل طارئة !

كشفت مصادر عسكرية في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين عن أوامر الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم القيام بأي تحركات عسكرية لقوات الشرعية المتواجدة في شقرة وإبقاء جميع القوات في مواقعها الحالية .

وكانت المصادر العسكرية قد أكدت بأن القيادة العسكرية للقوات المتواجدة في منطقة شقرة الساحلية قد وجهت قواتها بالاستعداد القتالي ورفع الجاهزية للحالة القصوى عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الانفصال والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

واستغرب مهتمون بالشأن اليمني الصمت المريب للحكومة اليمنية برئاسية معين عبد الملك رغم الموقف المعلن من قبل الانتقالي الجنوبي وخروجه عن سلطة الشرعية .

جديد اب برس

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هذا واعتبر وزير الخارجية محمد الحضرمي اعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو الا استمرار للتمرد المسلح في اغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. .

وكان قد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي امس السبت , الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس