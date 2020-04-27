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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل وهام" اللواء 17 مشاة بمساندة قبائل الصبيحة " يدحرون ويطردون مليشيات المجلس الانتقالي من هذة المحافظة الجنوبية تفاصيل وصور حصرية!

مكنت قوات اللواء 17 مشاة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج ، بمساندة قبائل الصبيحة ،اليوم، من طرد مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، من داخل معسكر اللواء.

وقالت مصادر إعلامية إن اللواء 17 مُشاة بقيادة قائد اللواء محافظ محافظة لحج ، اللواء أحمد عبدالله تركي بمساندة قبائل الصبيحة اشتبكت مع مليشيات المجلس الانتقالي، عقب هجوم غادر نفذته الأخيرة على معسكر اللواء بطور الباحة ، واجبرتها على ترك المعسكر والفرار إلى مواقعها السابقة. جديد اب برس Advertisements وفي السياق قالت قيادة قوات الحزام الأمني بالصبيحة التابعة للمجلس الانتقالي، أن هجومها الغادر على معسكر اللواء 17 مُشاة، جاء تنفيذاً لتوجيهات عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي. وإشارات إلى أن محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشأة اللواء أحمد عبدالله تركي، وقف ضد توجيهات الزبيدي وقاد منتسبي اللواء والقبائل في هجوم عنيف على قوات الحزام الأمني وقاموا بطردها من المعسكر بطور الباحة، بعد ساعات من اقتحامها للمعسكر.

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