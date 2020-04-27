رئيس أركان معسكر أبو اليمامة لـ"اليمن العربي": خروقات الشرعية سبب فرضنا للإدارة الذاتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

سيد مصطفي

كشف إسماعيل طماح، رئيس أركان معسكر أبو اليمامة، أن قرارات الإدارة الذاتية جاءت بعد أقدام الشرعيه على عدة خروقات للاتفاق وعدم المبالاه ببنوده، وكذا بعد فشل مهام واداء الحكومه في المحافظات.



وأكد طماح لـ"الخليج 365"، أنه يبشر الشعب بالجنوب على أن الأمور طيبة، والاوضاع تحت السيطره وتطبيق الإدارة الذاتية ممكنة وتسير على قدم وساق وبخطى ثابتة ومدروسة لذا يكونو على ثقه بقيادتهم السياسيه وقواتهم المسلحة، وطمئن دول التحالف العربي، ان أبناء الجنوب هم الحليف الصادق والشريك الوفي له.

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وأضاف رئيس أركان معسكر أبو اليمامة، ان أبناء الجنوب شعب عربي أصيل، يابى ان يحكمه او يسطر على قراره مليشيات طائفية واحزاب متطرفه ولا يقبل ان تتغذى تلك المليشيات على حساب معاناة الشعب، داعيًا الجنوبيين بالوقوف صفآ واحد خلف قيادتهم وان يكونو على ثقه تامه بكل خطوه تخطوها القيادة السياسية والعسكرية

حول الوضع في المحافظات التي لم يحكم المجلس الإنتقالي قبضته عليهم، بين طماح أن شبوة وابين محافظات جنوبيه وقلبه النابض، ولا يمكن ان يغردا خارج السرب.