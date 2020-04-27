شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قوات المجلس الجنوبي الانتقالي تتوعد بالقتال للقوات السعوديه اذا لم تغادر عدن فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون، مقطع فيديو لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي أثناء محاولتها السيطرة على البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وظهر في الفيديو الذي اطلع عليه (صدى الخليج)، قوات الانتقالي وهي تهدد القوات السعودية المكلفة بحماية البنك وتتلفظ بألفالظ نابية ضد القيادة السعودية والقوات الموجودة في عدن. وعلق الاعلامي مصطفى القطيبي على الفيديو بقوله: "‏ الإنتقالي في عدن تلخص عبثها وحقدها بهذه الدقيقتين بما فيها من شتم للإشقاء في ‎السعودية ولمدرعاتهم التي انتشرت لحماية البنك المركزي في ‎عدن".

وأضاف: "سب للاعراض وقذف الأسرة الحاكمة السعودية بعبارات اخجل ان اكتبها هل هذا هو جزاء الأشقاء الذين تدخلوا لإيجاد حلول لمشاكلنا والله عيب عيب".

وفي وقت سابق أعلن الانتقالي في بيان رسمي، حالة الطوارئ في عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من منتصف ليل السبت.

كما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب ومباشرة لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسةالمجلس، حد قول البيان.

مليشيات الإنتقالي في عدن تلخص عبثها وحقدها بهذه الدقيقتين بما فيها من شتم للإشقاء في #السعودية ولمدرعاتهم التي انتشرت لحماية البنك المركزي في #عدن سب للاعراض وقذف الأسرة الحاكمة السعودية بعبارات اخجل ان اكتبها هل هذا هو جزء الأشقاء الذين تدخلوا لإيجاد حلول لمشاكلنا والله عيب عيب pic.twitter.com/76oDC2Fn2R

— مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi???????? (@mst1230001) April 26, 2020