شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : بعد اعلان الانفصال في عدن مأرب تنقلب على الشرعيه قبل قليل وتعلن تأييدها للانتقالي وتكشف عن تحركات خطيرة لانفصال اقليم سبأ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبيلة مراد في محافظة مأرب تأييدها لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكتب السياسي والشيخ القبلي حمزة طليان المرادي على صفحته بفيسبوك " قبيلة مراد وجميع ابنائها وقياداتها ومشائخها تبارك لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتؤيد بيانهم بخصوص إعلان حالة الطوارىء والإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من يومنا هذا" .

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