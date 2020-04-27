شكرا لقرائتكم خبر عن «صالح المغامسي» الداعيه السعودي يعود من جديد ليوجه رسالته للملك سلمان بعد قراره المفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الداعية السعودي الشيخ صالح المفامسي، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد قرار الأخير المفاجئ برفع منع التجول جزئيًا.

ووجه "المغامسي" الشكر لخادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدل على حسن رعايته لعبه، ومطالبًا المواطنين باستشعار المسؤولية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وكتب "المغامسي" عبر حسابه على "تويتر" :"الحمد لله على بشائر رحمته .. ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لشعبه وحُسْنِ قيادته".

وتابع :" وحقٌّ على المواطنين والمقيمين استشعار المسؤلية ، وأن يعرف كلّ أحد واجبه ومسؤليته.. ( ربّنا أتمم لنا نورنا ،، ويسر لنا أمورنا ، وارفع عنّا وعن أهل الأرض جميعا وباء كورونا )".

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) كشفت عن أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يخص إعادة الحياة لطبيعتها بالمملكة بعد الحظر الكامل.

وقالت الوكالة : بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين .. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأضافت: الأمر الملكي تضمن الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

الشيخ صالح المغامسي✔@SalehAlmoghamsy

الحمد لله على بشائر رحمته .

ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لشعبه وحُسْنِ قيادته .

وحقٌّ على المواطنين والمقيمين استشعار المسؤلية ، وأن يعرف كلّ أحد واجبه ومسؤليته .

( ربّنا أتمم لنا نورنا ،، ويسر لنا أمورنا ، وارفع عنّا وعن أهل الأرض جميعا وباء كورونا )#صالح_المغامسي

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٧:٥٧ م - ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

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