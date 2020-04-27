شاهد من الذي اعطى المجلس الانتقالي الضوء الاخضر لاعلان الانفصال.. دبلوماسي سعودي بارز يفضح ويكشف ذالك..(تفاصيل ساخنة)

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عدن - ياسمين التهامي - تحدث الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار قبل قليل معلقاً على ما تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد اعلان مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتياً حالة الطوارئ وانفصال محافظات الجنوب.
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وقال الطيار في تغريدات له على موقع تويتر : “من الآخر لن يجرؤ المجلس الانفصالي الذي تتواجد قيادته في أبوظبي على إعلان الانفصال بدون ضوء أخضر من الامارات”.واكد الطيار أن “الهدف أن تكون عدن العاصمة المؤقتة بيد الامارات وتبقى صنعاء العاصمة الأصلية بيد الحوثي وتظل السعودية بلا عاصمة حليفة”.
واضاف :”من يريد الحل فليتجاوز هذه الأدوات إلى الرأس المحرك”.
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