شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية" شاهد "روسيا" كيف تدعم وتنضم الى قرار المجلس الانتقالي وتعلن رسميآ إعترافها بدولة الجنوب العربي ووصفقتهم بالدولة الصديقة .. تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 27-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 27-4-2020? خطير للغاية" شاهد "روسيا" كيف تدعم وتنضم الى قرار المجلس الانتقالي وتعلن رسميآ إعترافها بدولة الجنوب العربي ووصفقتهم بالدولة الصديقة .. تفاصيل صادمة ! أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي لجنوب اليمن وإعلان التعبئة العامة في المدن التي يسيطر عليها،ويعلن إدارة ذاتيه للجنوب .. جديد اب برس Advertisements و اعلن مسؤول في الخارجية الروسية في تغريدة له على تويتر، ترحيب بلاده ببيان المجلس الإنتقالي الذي صدر قبل ساعات ووصفه بالجريء.

وأكد وقوف ودعم روسيا لمن وصفهم بأصدقائنا القدامى في اليمن الجنوبي.

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