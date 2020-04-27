شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري: حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري بأن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي ومن أشاروا على المحافظ البحسني لإصدار بيان الدفاع عن حكومة كسيحة ناهبة لحضرموت حدّ السفاهة هم للأسف يخالفون الإرادة الشعبية الحضرمية.

Advertisements وقال الكثيري في تغريدة له،حضرموت التي تعاني قوات نخبتها من الحرمان من مرتباتها للشهر الخامس على التوالي هي المستفيدة قبل غيرها من القرار التاريخي للمجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب،فبذلك ستضع حدّاً لعمليات النهب المتصاعدة لعائدات ثرواتها وايراداتها وستعزز تمكين أبناء المحافظة من مختلف شؤون إدارتها ". وختم بالقول : "نقولها بملء الفم : حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي ".

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