عــــــاجل : القوات السعودية تنتشر بعدن وتوجه الأسلحة نحو قوات الإنتقالي والأخيرة تعطيها مهلة قصيرة للمغادرة "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - اتهمت قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، القوات السعودية المتواجدة في مدينة عدن برفع السلاح ضدها وذلك بعد نشرها عدد من المدرعات العسكرية في محيط البنك المركزي بالمدينة.
وظهر في الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أفراد من قوات الإنتقالي وهم يتحدثون أن القوات السعودية قامت برفع السلاح ضد قواتهم المتواجدة في محيط البنك المركزي في مدينة عدن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأعطت قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي مهلة زمنية للقوات السعودية المنتشرة في مدينة عدن لمغادرة المحافظة والأراضي الجنوبية.
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