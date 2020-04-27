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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي يمنح الشيخ عبد المجيد الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية..والرئيس ترامب يرفع اسم الشيخ من قائمة الارهاب

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