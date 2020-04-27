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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن ..رئيس عربي يباغت الجميع ويعلن عن موقف صارم من اعلان " الإنتقالي " الانفصال ويحذر من هذا الامر الخطير

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي يمنح الشيخ عبد المجيد الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية..والرئيس ترامب يرفع اسم الشيخ من قائمة الارهاب وردنا الآن ..رئيس عربي يباغت الجميع ويعلن عن موقف صارم من اعلان " الإنتقالي " الانفصال ويحذر من هذا الامر الخطير عاجل وخطير دولة عظمى تقصم ظهر الرئيس هادي وتقدم للزبيدي هدية لا تقدر بثمن وتعلن رسميًا إعترافها بدولة الجنوب العربي.. شاهد من هي هذه الدولة العظمى الامارات تعلن رسميا رفضها انفصال الجنوب..وقناة ابو ظبي تقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا الخبر الصادم..لن تصدق ماذا فعل الزبيدي واثار جنون الجنوبيين Advertisements زوارق حربية بسلاح فتاك ومروحيات وعمليات إنزال جوي..دعم إماراتي لامحدود لإنقلاب عسكري واسقاط اهم محافظة جنوبية لدعم الانتقالي في تحقيق الانفصال التحالف يباغت الجميع ويصدر بيان حاسم وقاطع بشأن انفصال الجنوب ومصير الرئيس هادي وكل اركان الشرعية وحكومة معين عبد الملك عاجل .الانتقالي يدق ساعة الصفر ضد القوات السعودية في الجنوب ويلقي القبض على كتيبة سعودية كاملة ..شاهد ماذا فعل الانتقالي بالجنود السعوديين بعد القبض عليهم وردنا الان ..دولة عظمى توجه ضربة ساحقة للرئيس هادي وتعترف بالانفصال وتؤكد دعمها وتأييدها المطلق بحق الجنوبيين بدولة مستقلة ورد للتو..سلطان عمان هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويعترف بدولة الجنوب المستقلة التي اعلنها المجلس الانتقالي ولا يعارض ان يكون عيدروس الزبيدي رئيسا للجنوبtyle="text-align: justify;">في أول موقف عربي حازم اعلن الرئيس التونسي الاستاذ " قيس سعيد " في تغريدة له بحسابه الرسمي رفض بلاده لاعلان المجلس الانتقالي " الإدارة الذاتية للجنوب .

" " وينشر نص التغريدة : "أمن واستقرار #اليمن ووحدة أراضية جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي.. ونرفض قطعا #الادارة_الذاتية_للجنوب والتي تمثل انتهاكا صارخا لمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة التي تؤكد تمسكها ودعمها للوحدة اليمنية

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