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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن... الكشف عن حقيقة وفاة الفنان السوري الكبير أيمن زيدان .. شاهد صورة صدمت كل السوريين





نفى الفنان السوري أيمن زيدان الإشاعة التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن وفاته . ووصف الفنان السوري هذه الشائعات بالسحيفة، ومروجيها بالصغار. وقال في منشورٍ على حسابه في “فيسبوك”:” لا أدري ماذا يستفيد الصغار مروجو الإشاعات السخيفة …. أقل ما يقال إنه شيء معيب وفأل سيئ …أنا بخير”.وعبّر ابنا الفنان السوري (حازم ونورا) عن غضبهما من تداول شائعات وفاة والدهما.ووصف حازم زيدان ناشري تلك الشائعات بـ”الأنذال والحمقى” وطالب بمحاسبتهم .





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