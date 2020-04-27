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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المصادر الموثوقة لأخبار ومستجدات فيروس كورونا في اليمن وأرقام الطوارئ في صنعاء وعدن !
تتزايد الشائعات حول فيروس كورونا وخاصة في بلد يعيش الحرب مثل اليمن.
ورصد "يمن دايز" أهم المصادر الموثوقة الرسمية في صنعاء وعدن لمتابعة أخبار ومستجدات فيروس كورونا .
جديد اب برس
بالأضافة إلى أرقام هواتف الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان في صنعاء وأرقام هواتف الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان في عدن والتي يمكن التواصل معها للإبلاغ عن الحالات .
مصادر الأخبار الموثوقة في اليمن عن فيروس كورونا :
- وزارة الصحة والسكان في صنعاء :
- المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني
https://t.me/HealtheEductionYemen
https://facebook.com/585383058147888/
https://twitter.com/heip_yemen?s=08
http://health-edu-yemen.com/ar/
- وزارة الصحة والسكان في عدن :
اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا
https://twitter.com/YSNECCOVID19
- منظمة الصحة العالمية في اليمن
facebook.com/WHOYemen
https://twitter.com/WHOYemen
أرقام الطوارئ المخصصة في مناطق اليمن المختلفة
صنعاء : 195
0150888
أرقام غرف عمليات الطوارئ الصحية :
عدن
02-358260
02-358259
ابين :
02-606360
شبوة
05-201008
حضرموت الوادي :
05-441462
05-441461
حضرموت الساحل :
05-303498
المهرة :
05-611361
سقطرى :
777428824
لحج :
02-503653
الضالع :
02-433689
تعز :
04-273087
مارب :
06-302223
البيضاء :
777154511
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