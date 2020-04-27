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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المصادر الموثوقة لأخبار ومستجدات فيروس كورونا في اليمن وأرقام الطوارئ في صنعاء وعدن !

تتزايد الشائعات حول فيروس كورونا وخاصة في بلد يعيش الحرب مثل اليمن. ورصد "يمن دايز" أهم المصادر الموثوقة الرسمية في صنعاء وعدن لمتابعة أخبار ومستجدات فيروس كورونا . جديد اب برس بالأضافة إلى أرقام هواتف الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان في صنعاء وأرقام هواتف الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان في عدن والتي يمكن التواصل معها للإبلاغ عن الحالات . مصادر الأخبار الموثوقة في اليمن عن فيروس كورونا : - وزارة الصحة والسكان في صنعاء : - المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني https://t.me/HealtheEductionYemen https://facebook.com/585383058147888/ https://twitter.com/heip_yemen?s=08 http://health-edu-yemen.com/ar/ - وزارة الصحة والسكان في عدن : اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا https://twitter.com/YSNECCOVID19 - منظمة الصحة العالمية في اليمن Advertisements facebook.com/WHOYemen https://twitter.com/WHOYemen أرقام الطوارئ المخصصة في مناطق اليمن المختلفة صنعاء : 195 0150888 أرقام غرف عمليات الطوارئ الصحية : عدن 02-358260 02-358259 ابين : 02-606360 شبوة 05-201008 حضرموت الوادي : 05-441462 05-441461 حضرموت الساحل : 05-303498 المهرة : 05-611361 سقطرى : 777428824 لحج : 02-503653 الضالع : 02-433689 تعز : 04-273087 مارب : 06-302223 البيضاء : 777154511 اليمن صنعاء عدن وزارة الصحة والسكان صنعاء وزارة الصحة والسكان عدن أرقام الطوارئ كورونا كوفيد 19 يمن دايز

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