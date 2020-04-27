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تعرف على المصادر الموثوقة لأخبار ومستجدات فيروس كورونا في اليمن وأرقام الطوارئ في صنعاء وعدن !

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المصادر الموثوقة لأخبار ومستجدات فيروس كورونا في اليمن وأرقام الطوارئ في صنعاء وعدن !

تتزايد الشائعات حول فيروس كورونا وخاصة في بلد يعيش الحرب مثل اليمن.

ورصد "يمن دايز" أهم المصادر الموثوقة الرسمية في صنعاء وعدن لمتابعة أخبار ومستجدات فيروس كورونا . 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالأضافة إلى أرقام هواتف الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان في صنعاء وأرقام هواتف الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان في عدن والتي يمكن التواصل معها للإبلاغ عن الحالات . 

 

مصادر الأخبار الموثوقة في اليمن عن فيروس كورونا :

- وزارة الصحة والسكان في صنعاء :

- المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني

https://t.me/HealtheEductionYemen

https://facebook.com/585383058147888/

https://twitter.com/heip_yemen?s=08

http://health-edu-yemen.com/ar/

- وزارة الصحة والسكان في عدن :

اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا

https://twitter.com/YSNECCOVID19

- منظمة الصحة العالمية في اليمن

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facebook.com/WHOYemen

https://twitter.com/WHOYemen

 

أرقام الطوارئ المخصصة في مناطق اليمن المختلفة 

صنعاء :  195

0150888

أرقام غرف عمليات الطوارئ الصحية :

 

عدن

02-358260

02-358259

 

ابين :

02-606360

 

شبوة

05-201008

 

حضرموت الوادي :

05-441462

05-441461

 

حضرموت الساحل :

05-303498

 

المهرة :

05-611361

 

سقطرى :

777428824

 

لحج :

02-503653

الضالع :

02-433689

تعز :

04-273087

مارب :

06-302223

البيضاء :

777154511

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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