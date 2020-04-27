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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على" أشهر 5 شائعات نشرت عن فيروس كورونا في اليمن .. تعرف عليها !

تزايدت الشائعات المنتشرة عن فيروس كورونا المستجد في اليمن، خلال ال48 ساعة الماضية خاصة بعد الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وكانت السلطات المحلية في محافظة حضرموت أعلنت الجمعة ( 10 ابريل 2020)، عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لتعلن السلطات جملة من الإجراءات بينها حظر التجوال وعزل المصابين والمخالطين للحالة.

جديد اب برس

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وسبق إعلان الحالة الأولى نشر أخبار مفبركة وشائعات استهدفت شريحة كبيرة من مستخدمي الانترنت في اليمن، والتي ساعد في انتشارها حالة الترقب الشديد لمستجدات انتشار الفيروس.

تزامن كل ذلك مع مساهمة كبيرة من إعلاميين وناشطين و مواقع أخبارية استمرت في نشر مثل هذه الأخبار المفبركة والشائعات التي لم تكن عفوية أو حتى لحماية المجتمع .

ورصد "يمن دايز" الشائعات الأكثر انتشار من الحالة ذاتها التي نالت قسطاً كبيراً من الشائعات والأخبار المغلوطة المتداولة :

1- فيديو قناة السعيدة

تداول الناشطون فيديو قديم بثته " قناة السعيدة " في أحد نشراتها والمعروفة بإسم "حصاد السعيدة" والذي تحدث عن وفاة عدة أشخاص بفيروس "كورونا" في محافظة إب .

وعلى الرغم من تواجد تاريخ الفيديو إلى أن الكثيرين تجاهلوا التاريخ المكتوب والذي يشير إلى تاريخ الخبر مايو ( 2015)

ليضطر الاعلامي والمذيع عبدالسلام الشريحي لنشر فيديو توضيحي على صفحته أكد فيه أن الفيديو قديم وأن الفيروس الذي انتشر آنذاك كان فيروس ظهر خلال تلك الفترة . ( اضغط هنا)

2 - منظمة الصحة العالمية تتراجع عن إعلان الحالة المصابة بكورونا في اليمن

وتحت هذا العنوان نشرت مواقع أخبارية يمنية ونشطاء، صوراً من موقع منظمة الصحة العالمية وتحديداً خريطة الموقع والتي لم تظهر فيها الحالة الوحيدة المعلنة في اليمن.

الأمر الذي دفع تلك المواقع والنشطاء لنشر شائعة تراجع الصحة العالمية عن الحالة الوحيدة المعلنة في اليمن، ولتصبح هذه ثاني شائعة كبيرة تم تناولها وإرسلها عبر تطبيقات التواصل .

وكان "يمن دايز" أكد في خبر نشره في حينها أن الحالة المُعلنة موجودة ولكن لم يتم تحديث الموقع وهو ما حدث بعد ذلك بساعات .

3- الحالة مصابة بمرض القلب وليس فيروس كورونا

وحظيت هذه الشائعة بتناول كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على موقع " فيس بوك" .

وتظهر صورة إلى أحد المرضى مستلقي على سرير فيما يلتقط شاب عشريني صورة سيلفي وعلق الناشطون بقولهم أن الصورة للحالة المصابة بفيروس كورونا في اليمن وأنه اتضح لهم أنه يعاني من أمراض القلب فيما لم يؤكد إصابته بالفيروس

4- الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا :

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة من أحد مواقع رصد فيروس كورونا وتظهر الصورة وجود 3 حالات في اليمن وهو الأمر الذي استطاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كشفه في وقته

5- فيديو اليمن خالي من فيروس كورونا :

حتى الجمعة الماضية ( 10 أبريل 2020) كانت اليمن خالية فعلياً من فيروس كورونا المستجد، ولكن بعد الإعلان عن الحالة الأولى أعاد بعض النشطاء تداول فيديوهات من قنوات أخبارية نشرت خلال الأسابيع الماضية والتي تؤكد خلو اليمن من فيروس كورونا .

ومن بين هذه التقارير ما نشرته قناة حضرموت وقناة الحدث وقناة العربية .