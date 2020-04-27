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عدن - ياسمين التهامي - «مسؤول يمني» يكشف لأول مرة ..«الانتقالي الجنوبي» يسيطر بشكل كامل على هذه المناطق !

قال مسؤول يمني، الأحد، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، يسيطر على "مساحة بسيطة" من الجنوب.

جاء ذلك في تغريدة لمحمد جميح، سفير اليمن والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

جديد اب برس

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وأوضح جميح أن إعلان المجلس الانتقالي "حكم ذاتي" للجنوب، يأتي في سياق "المكايدات السياسية وردود الأفعال، فيما هو لا يسيطر إلا على مساحة بسيطة منه".

وأضاف المسؤول اليمني أن "الناس ملت المكايدات والشعارات، والمكونات السياسية المختلفة في اليمن احترقت في عين المواطن العادي".

وفي وقت متأخر مساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب" اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد.

وبرر في بيان هذه الخطوة التي تعد انقلابا صريحا على اتفاق الرياض الموقع قبل أشهر، بأنها جاءت بسبب "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي من قبل التحالف العربي والحكومة للمهلة التي حددت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية".

وفجر الأحد، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة على تويتر، إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب، ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح الذي بدأ في أغسطس/آب الماضي".

واعتبر الحضرمي بيان الانتقالي الجنوبي أنه "إعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي").

ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الجانب السعودي الراعي لاتفاق الرياض بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.



ويسيطر "الانتقالي الجنوبي" على عدن، منذ أغسطس الماضي، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

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