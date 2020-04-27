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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..مظاهرة حاشدة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي من عدن (تفاصيل) !

انطلقت مساء اليوم السبت مظاهرة حاشدة شارك فيها العشرات من ابناء مديرية التواهي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن تطالب برحيل كلاً من الشرعية والانتقالي.

وقال سكان محليون ان العشرات من المتظاهرين قاموا بتنظيم المظاهرة بعد الافطار وانها جابت شوارع مديرية التواهي للمطالبة بتحسين الخدمات واصلاح التيار الكهرباء و رحيل الشرعية والانتقالي.

جديد اب برس

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واضاف المصدر ان المتظاهرين رددوا شعارات لا انتقالي ولاشرعيه ...ثورتنا ثورة شعبية.

ونوة المصدر ان المظاهرات اتت بسبب تدهور وضع المدينة والذي اصبح وضعا كارثيا للغاية بينما الشرعية والانتقالي يعيشون مع اسرهم بالفنادق