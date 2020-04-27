شكرا لقرائتكم خبر عن أول موقف رسمي من الخارجية اليمنية بعد بيان الانتقالي .. ( تفاصيل)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول موقف رسمي من الخارجية اليمنية بعد بيان الانتقالي .. ( تفاصيل)!

رفضت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، الإعلان الصادر عن ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي : "يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة." جديد اب برس Advertisements ووصف الحضرمي هذا الإعلان بأنه استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي، وانسحاب من اتفاق الرياض. وحمل وزير الخارجية ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان. و أعلن ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات في بيان صادر عنه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول موقف رسمي من الخارجية اليمنية بعد بيان الانتقالي .. ( تفاصيل)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.