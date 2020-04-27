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عدن - ياسمين التهامي - احداث طارئة قوات تابعة للمجلس الانتقالي تنتشر في عدن وتحاصر عدة مصالح حكومية .. تفاصيل و صور !
أفادت مصادر محلية في عدن ( جنوبي اليمن) ، أن قوات تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات انتشرت خلال الساعات الماضية اليوم الأحد.
وقالت المصادر لـ"يمن دايز" أن قوات ومسلحين يتبعون الانتقالي تحاصر حالياً عدد من المصالح والمقرات الحكومية بينها البنك المركزي اليمني، ومطار عدن الدولي، قصر المعاشيق .
جديد اب برس
وأضافت المصادر إلى أن أفراد ومسلحي الانتقالي يستقلون آليات ومعدات عسكرية إماراتية انتشروا فجر اليوم في عدة أحياء في عدن .
وكان ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" أعلن اليوم الأحد، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لمدينة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته في إنقلاب جديد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً واتفاق الرياض.
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