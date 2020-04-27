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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تصعيد عسكري كبير بين الحكومة اليمنية والانتقالي وترقب لانفجار الوضع باي لحظة وتحشيدات هائلة للطرفين !

سادت حالة من التوتر بمدينة طور الباحة بلحج بين قوات من لواء 17مشاه بمعسكر الخطابية الذي يقوده محافظ لحج احمد عبدالله التركي وقوات من الحزام الامني. وحاصرت قوات من الحزام الامني اللواء وطالبت بتسليمه عقب صدور بيان من محافظ لحج يعارض فيه بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي امس. جديد اب برس Advertisements وقال مصدر محلي ، "ان الجانبين دفعا بتعزيزات مسلحة في حدود المعسكر".

واشارت المصادر الى ان محافظ لحج وصل لاحقا الى مقر اللواء وسط ترقب لانفجار الوضع عسكريا في اي لحظة.

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