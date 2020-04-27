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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير دولة عظمى تقصم ظهر الرئيس هادي وتقدم للزبيدي هدية لا تقدر بثمن وتعلن رسميًا إعترافها بدولة الجنوب العربي.. شاهد من هي هذه الدولة العظمى

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير دولة عظمى تقصم ظهر الرئيس هادي وتقدم للزبيدي هدية لا تقدر بثمن وتعلن رسميًا إعترافها بدولة الجنوب العربي.. شاهد من هي هذه الدولة العظمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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