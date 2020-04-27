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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات تعلن رسميا رفضها انفصال الجنوب..وقناة ابو ظبي تقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا الخبر الصادم..لن تصدق ماذا فعل الزبيدي واثار جنون الجنوبيين

2020/04/27 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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