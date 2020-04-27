شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أولى الصور المسربة لزعيم كوريا الشمالية بعد إعلان وفاته داخل غرفة العمليات.. لن تصدق كيف أصبح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة قيل إنها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، راقدًا في مكان غير موضح بدقة، وسط تكهنات منتشرة منذ أيام بشأن وفاته بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وغيابه عن الظهور العلني.

وكشفت مصادر أمريكية، في وقت سابق، أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقًا من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي للزعيم الكوري كيم جونج أون الذي دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب معقدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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من جهتها، كشفت وسائل إعلام متخصصة في التحقق من الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الصورة مفبركة.



وأضافت بأن الصورة انتشرت أولاً في وسائل التواصل والمواقع الصينية واليابانية ومن ثَمّ وجدت طريقها إلى المحتوى الإنجليزي، ثم بعد ذلك بدأت بالانتشار في المحتوى العربي.

الصور لزعيم كوريا الشمالية بعد وفاته



وأشارت إلى أن الصورة الأصلية تعود لجثمان والده “كيم جونغ إيل” المتوفى سنة 2011 والتي تداولها الإعلام في ذلك الوقت.

وكشفت تقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا.

لكن مسؤولين كبارا في كوريا الجنوبية قالوا إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب فاشلة.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، السبت، إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد “مات”، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.

صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.

وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بالقوية إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي في منشور حق تفاعلا واسعا حسب موقع “إنترناشيونال بزنس تايم”.

وتداول مغردون على تويتر منشور المديرة الصينية على موقع ويبو.

وتحدثت صحيفة “نيويورك بوست” أيضا عن تقارير غير مؤكدة منقولة عن مسؤول صيني في الحزب الحاكم بأن كيم مات بسبب عملية قلب فاشلة سببها ارتجاف يد الجراح بشكل كبير.

الصور لزعيم كوريا الشمالية بعد وفاته

وكشفت رويترز أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقا من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية.

وكانت مجلة “شوكان جينداي” اليابانية قالت إن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، وفق ما نقلت عنها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وقالت المجلة إن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في “حالة إنباتية”.