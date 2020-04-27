شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : القوات السعودية تنتشر بعدن وترفع السلاح بوجه قوات الإنتقالي والأخيرة تعطيها مهلة قصيرة لمغادرة الجنوب "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت قوات ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، القوات السعودية في مدينة عدن برفع السلاح ضدها وذلك بعد نشرها عدد من المدرعات العسكرية في محيط البنك المركزي بالمدينة.

وظهر في الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أفراد من قوات الإنتقالي وهم يتحدثون أن القوات السعودية قامت برفع السلاح ضد قواتهم المتواجدة في محيط البنك المركزي في مدينة عدن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأعطت قوات الإنتقالي الجنوبي مهلة زمنية للقوات السعودية المنتشرة في مدينة عدن لمغادرة المحافظة والأراضي الجنوبية وكذلك السيطرة على البنك المركزي.