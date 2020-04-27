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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوارق حربية بسلاح فتاك ومروحيات وعمليات إنزال جوي..دعم إماراتي لامحدود لإنقلاب عسكري واسقاط اهم محافظة جنوبية لدعم الانتقالي في تحقيق الانفصال

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