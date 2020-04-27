ذمار: وفاة طفلة عمرها 4 أعوام نتيجة دهسها من طقم حوثي

توفيت طفلة "4 أعوام"، الأحد، في حادثة دهس تعرضت له من قبل طقم حوثي، أثناء ما كانت برفقة والدتها، وسط مدينة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "أن طقمًا كان على متنه مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية، دهس الطفلة، "مرام"، والبالغة من العمر 4 سنوات، ما أدى إلى وفاتها فورًا".

وأوضحت المصادر، أن "الطفله كانت بصحبة والدتها التي خرجت لشراء حاجيات رمضان، توفت فورًا بعد دهسها من قبل المسلحين الحوثيين، والذين كانوا يستقلون طقمًا أمام مسجد بئر خابوط، وسط المدينة".

وأشارت المصادر إلى أن أمّ الطفلة "مرام"، سقطت مغشيًا بعد دخولها بغيبوبة، نتيجة ما تعرضت له ابنتها، وتم نقلها مع طفلتها إلى مستشفى دار الشفاء بالمدينة".

وأفادت المصادر أنه "وعقب اسعاف الطفلة إلى المستشفى مع والدتها، قام الحوثيون بإشهار اسلحتهم على ذوي الطفلة الذين حضروا إلى المستشفى، وحاولوا منع إخراج الطقم من حوش المستشفى قبل أن يتمكنوا من الهروب على متن الطقم ذاته".



وتسببت أطقم المليشيا الحوثية وسيارات عناصرها التي تسير بسرعة جنونية في المدن والخطوط العامة، بوفاة وإصابة العشرات على مدى السنوات الخمس الماضية في حالات صدام ودهس مختلفة.