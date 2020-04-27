شكرا لبحثكم عن خبر بيان عاجل للتحالف العربي بقيادة السعودية حول ما يحدث في عدن وإعلان المجلس الانتقالي الجنوب "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر مطلعة بالعاصمة السعودية الرياض ان يصدر خلال الساعات القادمة، بيان باسم التحالف العربي، بخصوص التداعيات التي شهدتها العاصمة عدن والبيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن عن إدارة ذاتية للجنوب وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب. وقال مراسل الوكالة الأمريكية احمد الحاج في تغريدة له "بأن بيان دول التحالف العربي سوف يدعوا الاطراف اليمنية إلى التمسك باتفاق الرياض وسرعة تنفيذه ودعوة الاطراف إلى توافق على اسم رئيس الحكومة الجديد، ومحافظ ومدير امن للعاصمة عدن في أسرع وقت بالإضافة للسماح بعودة رئيس المجلس الانتقالي إلى عدن!!

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