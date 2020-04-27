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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تزف بشرى سارة لكل المواطنين والمقيميين وتعلن رسميًا رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.. شاهد

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فع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً،مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها



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