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عدن - ياسمين التهامي - قرارات رئاسيه .. إنهاء دور الامارات نهائيا في اليمن وإقالة حكومة معين عبدالملك



أكدت مصادر مطلعة بأن مستشارين بالديون الملكي السعودي واللجنة الخاصة والسفير ال جابر ومدير مكتب الامير خالد بن سلمان والامير فهد بن تركي سيعقدون اجتماعاً هاما بعد قليل بالرئيس هادي في مقر اقامته في حي الناصرية في ‎الرياض. وتوقعت المصادر قيام الرئيس هادي بطلب إنهاء دور الامارات في اليمن نهائياً. وتوقعت المصادر أيضا أن يقوم الرئيس هادي بإقالة الحكومة كلها وعلى رأسهم معين عبدالملك لما تسببت فيه من فساد وغضب شعبي. وأفادت المصادر أن الساعات القادمة ستكون مفصلية، متوقعة صدور بيان رئاسي حازم. وكان ما يسمى بـ المجلس الانتقالي قد أعلن مساء أمس السبت رسمياً انقلابه على اتفاق الرياض والحكومة الشرعية، عبر ما أسماها إدارة ذاتية للجنوب. وعقب هذا التطور الخطير صمتت الحكومة عن اتخاذ أي موقف أو حتى إصدار بيان، واكتفت بتغريدات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، فيما لم تنشر هذه التغريدات في وسائل الإعلام الحكومية ومنها وكالة سبأ. وشن ناشطون يمنيون هجوماً كاسحاً على رئيس الوزراء معين عبدالملك، معتبرين أن الصمت علامة الرضاء وتأييد واضح لما ورد في بيان الانتقالي. وأيد ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي خطوات الانتقالي، وهو تأييد يتناغم مع تأييد معين باعتبار الهدف واحد وهو اسقاط الشرعية وإفشال المملكة في اليمن. واتهم الناشطون اليمنيون معين عبدالملك بالعمل ضد مشروع الشرعية والمملكة العربية السعودية لصالح مشروع أبو ظبي. وأشار الناشطون إلى أن معين سعى منذ التوقيع على اتفاق الرياض إلى تفسيره ومحاولة تطبيقه من وجهة نظر الانتقالي. وازداد مؤخراً السخط الشعبي على الحكومة وأدائها الرخو، ومواقفها المتذبذبة تجاه القضايا المصيرية، وهو ما يعد خيانة عظمى تمس المصالح الوطنية العليا للبلاد. ومنذ استلام معين عبدالملك قيادة الحكومة تعرضت اليمن إلى نكسات سياسية وميدانية، وتراجعت بشكل كبير القوة الميدانية للشرعية على الأرض وتردت الخدمات الأساسية في المناطق المحررة

