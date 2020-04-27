عـــــاجل : قناة الجزيرة تقطع جميع برامجها وتبث هذا الخبر العسكري العاجل من اليمن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة الجزيرة عن ضلوع الإمارات العربية المتحدة فيما وصفته بانقلاب عسكري بحري بري وجوي في سقطرى اليمنية، َرصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة في سلسلة اخبار عاجلة على شاشتها ان الإمارات دربت بأبوظبي ٢٧٠ جندي لتنفيذ التمرد والسيطرة على جزيرة سقطرى واشتغلت رحلتها مدنية أسبوعية إغاثية لنقل أعضائها المدربين إلى الجزيرة للسيطرة عليها.
وزعمت القناة نقلا عن مصدر حكومي يمني اتهامه للإمارات بالعمل على زعزعة الامن والاستقرار وشراء ولاءات ١٣ ضابطا في سقطرى وفشلت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وقالت القناة إن هناك ٥٤ عنصرا تم تدريبهم بالإمارات على قيادة مروحيات لتنفيذ انقلاب بسقطري وان سفنا اعدت لذلك أيضا.
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