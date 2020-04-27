شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : أول رد خليجي على اعلان الانتقالي الجنوبي الانفصال.. وهذا ابرز ما قاله عن الحوثيين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جاءت ردت فعل الخليج من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الانفصال والحكم الذاتي للجنوب مناسبة للواقع الذي تعيشه الأطراف اليمنية المختلفة والتي يعبر كل طرف عن أحقيته في حكم البلاد . وترك السياسي والمفكر الخليجي التحكيم للعقل والمنطق لمن يحكم اليمن من بين الأطراف كلها والتي تريد حكم اليمن من فنادق مختلفة بالعواصم الخليجية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأظهر سياسي ومفكر خليجي حالة الوضع الراهن في اليمن حين وصف حكم الشرعية بقيادة الرئيس هادي من فنادق العاصمة السعودية الرياض وأن المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي يحكم من العاصمة الإماراتية أبو ظبي . وأضاف السياسي والمفكر الخليجي بأن جماعة الحوثي بزعامة عبد الملك الحوثي هم الطرف الوحيد الذي يحكم من اليمن . وتسائل من يحكم اليمن ؟! سأتركها للعقل والمنطق من سيختار من يحكم اليمن فهل نحكم حكومات الفنادق حكم ذاتي للجنوبي.

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