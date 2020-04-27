شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الطيران الإماراتي يستهدف قوات الشرعية في شبوة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدخل الطيران الاماراتي , الأحد ، للإفراج عن قافلة عسكرية للقوات الاماراتية تعرضت للاحتجاز من قبل القوات الموالية لحكومة هادي في محافظة شبوة جنوبي اليمن .

وقال مصدر محلي ان الطيران الاماراتي شن غارتين على مواقع قرب مدينة عزان بعد ايقاف قوات عسكرية للإمارات من قبل القوات الموالية لحكومة هادي . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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واضاف المصدر ان قوت هادي سمحت بمرور القافلة العسكرية الإماراتية بعد الغارتين .

وكان الطيران الحربي الإماراتي قد حلق بكثافة فوق مناطق محافظة شبوة بالتزامن مع تحركات للقوات الاماراتية في المحافظة والتي جاءت بعد ساعات من اعلان الانتقالي حالة الطوارئ والادارة الذاتية للمناطق الجنوبية .