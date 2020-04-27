شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : خبر هام من شركة النفط في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية بصنعاء، اليوم الأحد، أن بحرية التحالف السعودي الإماراتي أفرجت عن سفينة “فالي” المحملة بـأكثر من 12 ألف طن من مادة الديزل.
وأوضحت الشركة أنهُ تم ربط السفينة “فالي” بالرصيف النفطي للتفريغ في خزانات منشآت الحديدة بعد احتجازها أمام ميناء جيزان لـ42 يوما. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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